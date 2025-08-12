Viel & Cie : nette hausse de l'activité au 2e trimestre

Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires de ses filiales opérationnelles de 653,5 millions d'euros pour le premier semestre 2025, en croissance de 9,4% à cours de change variables et de 9,9% à cours de change constants.



Sur le seul deuxième trimestre, son chiffre d'affaires s'établit à 323,2 millions d'euros, en hausse de 8,4% à cours de change variables et de 11,3% à cours de change constants, toujours par rapport à la même période en 2024.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 5,5x avec un rendement inférieur à 5%.