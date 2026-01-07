Hyundai Motor France annonce la nomination de Vincent Despres au poste de Président. Il prendra ses fonctions à compter du 16 février. Il succède à Lionel French Keogh, qui a dirigé la filiale française pendant 11 années.
Vincent Despres rejoint Hyundai Motor France après 25 ans d'expérience dans l'industrie automobile, acquise au sein du groupe Renault, où il a occupé des fonctions de direction en France et à l'international.
Au cours de sa carrière, Vincent Despres a notamment exercé les fonctions de Directeur des Ventes de Dacia France, après avoir été Directeur Général pour l'Afrique du Sud, ainsi que pour plusieurs marchés importateurs de la région Afrique - Moyen-Orient - Pacifique.
Plus récemment, il occupait le poste de Vice-Président Sales Performance de la marque Dacia au sein du Groupe Renault, avec la responsabilité des ventes, des prévisions commerciales, de la supply chain et de la performance commerciale à l'échelle européenne.
"Son expérience internationale et sa capacité démontrée à obtenir des résultats seront des atouts majeurs pour soutenir la croissance de Hyundai en France et accompagner le lancement et le développement de Genesis sur ce marché stratégique. " a déclaré Xavier Martinet - Président et CEO Hyundai Motor Europe.
