Vincent Rouget prendra la tête d'URW début 2026

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce que Vincent Rouget, actuellement directeur général stratégie et investissement, qui exerce les fonctions de directeur général des opérations Europe, est nommé président du directoire à compter du 1er janvier 2026.



Cette décision reflète les perspectives du groupe foncier et la trajectoire positive engagée dans le cadre de la feuille de route pour 2025-28, établie par Jean-Marie Tritant, président du directoire depuis 2021, qui assurera la transition jusqu'à la fin de l'année.



Par ailleurs, URW annonce l'acquisition d'une participation de 25% dans St James Quarter, une destination à usage mixte à Edimbourg combinant 110 unités de vente au détail, de loisirs et de restauration sur 80 300 m², avec 152 appartements haut de gamme.



Dans le cadre de ce nouveau partenariat de coentreprise avec l'actionnaire majoritaire APG, qui conservera une participation de 75%, URW assurera la gestion de l'actif, qui sera rebaptisé destination Westfield en 2026.