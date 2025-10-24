Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce que Vincent Rouget, actuellement directeur général stratégie et investissement, qui exerce les fonctions de directeur général des opérations Europe, est nommé président du directoire à compter du 1er janvier 2026.
Cette décision reflète les perspectives du groupe foncier et la trajectoire positive engagée dans le cadre de la feuille de route pour 2025-28, établie par Jean-Marie Tritant, président du directoire depuis 2021, qui assurera la transition jusqu'à la fin de l'année.
Par ailleurs, URW annonce l'acquisition d'une participation de 25% dans St James Quarter, une destination à usage mixte à Edimbourg combinant 110 unités de vente au détail, de loisirs et de restauration sur 80 300 m², avec 152 appartements haut de gamme.
Dans le cadre de ce nouveau partenariat de coentreprise avec l'actionnaire majoritaire APG, qui conservera une participation de 75%, URW assurera la gestion de l'actif, qui sera rebaptisé destination Westfield en 2026.
Vincent Rouget currently works at mfi management für immobilien AG, as Director-Supervisory Board, Unibail Management SAS, as Deputy Managing Director, Unibail-Rodamco Participations SAS, as Director, and Unibail-Rodamco-Westfield SE, as Chief Strategy & Investment Officer from 2023. Mr. Rouget also formerly worked at Rodamco Centerpool AB, as Chairman, Cie Foncière Internationale, as Director from 2008 to 2017, GA SAS, as Director-Supervisory Board, SAS Galaxie, as Director, Morgan Stanley, as Associate from 2003 to 2007, Morgan Stanley (France) SAS, as Analyst, and Aermont Capital SAS, as President. Mr. Rouget received his undergraduate degree from École des Hautes Études Commerciales de Paris and undergraduate degree from the University of Liege.
Unibail-Rodamco-Westfield SE (comprenant Unibail-Rodamco-Westfield SE et Unibail-Rodamco-Westfield N.V.) figure parmi les leaders mondiaux de l'immobilier commercial.
A fin 2024, le patrimoine immobilier, est évalué, en valeur brute de marché, à 49,7 MdsEUR répartis par type d'actifs entre centres commerciaux (87,2%), bureaux (5,6%), espaces de congrès et d'expositions (5,2%) et centres de services (2%).
La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : France (34%), Etats-Unis (21%), Europe centrale (11%), Royaume-Uni (7%), Espagne (7%), Allemagne (6%), Pays nordiques (5%), Autriche (4%) et Pays-Bas (3%).
