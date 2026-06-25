Les travaux dureront 45 mois et seront réalisés en site contraint, avec le maintien des activités du CHU. Vinci devra construire un bâtiment de 58 000 m², qui regroupera sur sept niveaux, 498 lits et places, des plateaux d'accueil et de diagnostic, des plateaux médicotechniques et d'hospitalisation, la pharmacie à usage intérieure ainsi que des locaux techniques et logistiques.