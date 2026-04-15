L'autoroute D11 fait partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Une fois achevée, elle s'étendra sur 155 km et reliera Prague à la frontière polonaise.
Les travaux de ce dernier tronçon - qui démarrent en avril 2026 pour une livraison fin 2029 - comprennent notamment la construction de 20 km de chaussée, de 31 ponts (d'une longueur totale de 2,5 km) et d'un tunnel de 767 m.
Vinci Construction est implanté de longue date en République tchèque, où il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard d'euros en 2025.
Le groupe Vinci est également présent à travers Vinci Energies - qui réalise principalement des infrastructures électriques - et Vinci Concessions, titulaire du contrat de partenariat public-privé de l'autoroute D4 (Via Salis).
Au total, le groupe emploie dans ce pays plus de 5 400 personnes.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (42,8% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (39,4% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,3% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,5%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,3%), Royaume-Uni (9,9%), Allemagne (8,7%), Espagne (5,1%), Europe (14,6%), Amérique du Nord (7,3%), Amérique centrale et du Sud (5,8%), Afrique (2,3%) et autres (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.