Vinci acquiert Fletcher Construction en Nouvelle-Zélande
Vinci fait part de l'acquisition, en Nouvelle-Zélande, de Fletcher Construction, une entreprise représentant un chiffre d'affaires annuel d'environ 630 millions d'euros (1,3 milliard de dollars néo-zélandais) pour un effectif de 2300 collaborateurs.
Ses principales expertises recouvrent les travaux hydrauliques, maritimes, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et routiers. Il s'y ajoute un volume d'activité croissant dans le domaine des énergies renouvelables.
Cette acquisition permettra à Vinci Construction de devenir un acteur majeur sur le marché très dynamique des infrastructures en Nouvelle-Zélande, pays où le groupe Vinci a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 900 millions d'euros en 2024.
Le groupe français de BTP et de concessions ne précise pas les termes financiers de cette transaction. Soumise à l'approbation des autorités compétentes, cette acquisition devrait être finalisée courant 2026.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,1% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (38,1% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,2% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,6%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Royaume-Uni (9,4%), Allemagne (7,8%), Espagne (5,3%), Europe (14%), Amérique du Nord (7,7%), Amérique centrale et du Sud (5,9%), Océanie (3,3%), Afrique (2,2%) et Asie-Pacifique et Moyen-Orient (2,2%).
