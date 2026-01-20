Ses principales expertises recouvrent les travaux hydrauliques, maritimes, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et routiers. Il s'y ajoute un volume d'activité croissant dans le domaine des énergies renouvelables.

Cette acquisition permettra à Vinci Construction de devenir un acteur majeur sur le marché très dynamique des infrastructures en Nouvelle-Zélande, pays où le groupe Vinci a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 900 millions d'euros en 2024.

Le groupe français de BTP et de concessions ne précise pas les termes financiers de cette transaction. Soumise à l'approbation des autorités compétentes, cette acquisition devrait être finalisée courant 2026.