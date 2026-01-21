Vinci Airports voit son trafic augmenter de 5% en 2025

Vinci Airports indique avoir accueilli plus de 334 millions de passagers l'année dernière, soit 16 millions de voyageurs supplémentaires en un an, représentant donc une progression de 5% par rapport à 2024.

"Cette forte progression confirme le statut de leader mondial privé de Vinci Airports et s'inscrit dans la tendance mondiale de croissance du trafic aérien", commente la filiale de concessions aéroportuaires de Vinci.



Au-delà des chiffres annuels, elle précise que le quatrième trimestre 2025 marque également une progression du trafic (+3,2%) par rapport à la même période en 2024, "confirmant une dynamique robuste dans plusieurs régions".



Toujours pour les trois derniers mois de l'année passée, Vinci Airports met en avant une "très bonne dynamique de trafic" observée sur ses aéroports à Budapest, Salvador de Bahia (Brésil), Monterrey (Mexique) et au Cap-Vert.