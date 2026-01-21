Vinci Airports voit son trafic augmenter de 5% en 2025
Vinci Airports indique avoir accueilli plus de 334 millions de passagers l'année dernière, soit 16 millions de voyageurs supplémentaires en un an, représentant donc une progression de 5% par rapport à 2024.
"Cette forte progression confirme le statut de leader mondial privé de Vinci Airports et s'inscrit dans la tendance mondiale de croissance du trafic aérien", commente la filiale de concessions aéroportuaires de Vinci.
Au-delà des chiffres annuels, elle précise que le quatrième trimestre 2025 marque également une progression du trafic (+3,2%) par rapport à la même période en 2024, "confirmant une dynamique robuste dans plusieurs régions".
Toujours pour les trois derniers mois de l'année passée, Vinci Airports met en avant une "très bonne dynamique de trafic" observée sur ses aéroports à Budapest, Salvador de Bahia (Brésil), Monterrey (Mexique) et au Cap-Vert.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,1% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (38,1% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,2% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,6%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Royaume-Uni (9,4%), Allemagne (7,8%), Espagne (5,3%), Europe (14%), Amérique du Nord (7,7%), Amérique centrale et du Sud (5,9%), Océanie (3,3%), Afrique (2,2%) et Asie-Pacifique et Moyen-Orient (2,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.