Vinci confirme ses perspectives pour 2025

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 19,4 milliards d'euros au 3e trimestre 2025, en croissance de 4,7 % (+3,5 % à structure comparable).



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé atteint 54,3 milliards d'euros, en hausse de 3,7 % (croissance organique : +2,0 %).



À l'international (58 % du total), le chiffre d'affaires s'établit à 31,4 milliards d'euros, en croissance de 5,3 % à structure réelle et de 2,3 % à structure comparable.



En France (42 % du total), le chiffre d'affaires atteint 22,9 milliards d'euros, en hausse de 1,6 % à structure réelle et comparable.



Le carnet de commandes atteint au 30 septembre 2025 un niveau de 70,6 milliards d'euros (+2 % par rapport à fin 2024 ; +6 % sur un an, en progression dans chaque pôle).



Le Groupe confirme les perspectives pour 2025 présentées précédemment.



Vinci maintient les indications pour 2025 et 'afficherait une nouvelle hausse de son CA et de ses résultats, avant l'impact de l'alourdissement de la fiscalité des sociétés en France'.