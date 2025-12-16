Malgré cet effet calendaire défavorable, le trafic Autoroutes ressort en hausse de 1,1 % en Novembre depuis le début de l'année, dont +1,2 % pour les véhicules légers et +0,5 % pour les poids lourds.

Sur le mois de Novembre, le recul du trafic de Vinci Autoroutes (-3,4%) est la conséquence d'un positionnement des jours fériés différent de celui de l'année dernière.

Le trafic passagers est resté en hausse en novembre dans la plupart des plateformes du réseau Vinci Airports (croissance de près de 3 % au global par rapport à novembre 2024).