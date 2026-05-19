Vinci fait l'acquisition de Modern Group of Companies au Canada
Le groupe de construction et de concessions va se renforcer dans l'est du Canada avec le rachat de Modern Group of Companies, une société fondée en 1945 et ancrée dans la grande région de Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick, l'une des zones urbaines à la croissance la plus soutenue du pays.
Modern Group of Companies est spécialisée dans les travaux routiers et le génie civil et profite d'une intégration verticale en exploitant deux carrières de granulats et en produisant des enrobés bitumineux. En 2025, elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros.
Pour Vinci, cette acquisition apporte une parfaite complémentarité géographique et opérationnelle avec la société Northern Construction, qui a rejoint le groupe en 2022, et est également active dans les travaux routiers et la production de granulats et d'enrobés bitumineux dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (42,8% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (39,4% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,3% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,5%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,3%), Royaume-Uni (9,9%), Allemagne (8,7%), Espagne (5,1%), Europe (14,6%), Amérique du Nord (7,3%), Amérique centrale et du Sud (5,8%), Afrique (2,3%) et autres (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.