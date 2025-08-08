Vinci finalise accord avec ACS sur acquisition de Cobra IS

Vinci annonce la conclusion avec ACS d'un accord définitif réglant certaines clauses liées au rachat de Cobra IS, finalisé le 31 décembre 2021. Le complément de prix initialement lié aux projets 'Ready to Build' dans les énergies renouvelables est fixé forfaitairement à 380 MEUR, dont 300 MEUR restent à verser en numéraire.



Les deux groupes renoncent à créer la coentreprise initialement prévue pour développer et exploiter de nouveaux projets d'énergies renouvelables.



Vinci précise que cet accord n'aura pas d'impact significatif sur ses comptes, les effets ayant déjà été intégrés.



La valeur totale de l'acquisition, incluant trésorerie et ajustements, atteint 5,3 MdEUR, dont 4,6 MdEUR de valeur d'entreprise.