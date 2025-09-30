Vinci annonce que sa filiale néo-zélandaise HEB Construction, dans le cadre d'un groupement aux côtés de Fulton Hogan, WSP et Aurecon, s'est vu attribuer la réalisation d'un tronçon de 12 kilomètres d'une nouvelle autoroute à quatre voies (State Highway 1).

Dénommé ?2NL et s'inscrivant dans le programme Wellington Northern Corridor, ce tronçon reliera les villes d'?taki et de Levin sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Il permettra une réduction des temps de trajet et détournera le trafic poids lourds des centres urbains.

Les travaux, d'une valeur d'environ 120 millions d'euros (237 millions de dollars néo-zélandais) en quote-part Vinci, débuteront au dernier trimestre 2025 et se termineront fin 2029. Ils comprennent le terrassement de 1,8 million de m³ et la construction de 37 ouvrages hydrauliques.