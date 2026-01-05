Vinci a signé le 5 janvier 2026 une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement.

Selon les termes de cette convention, valable du 6 janvier 2026 au 25 mars 2026 au plus tard, Vinci donne mandat au prestataire d'acquérir pour son compte des actions Vinci dans la limite de 600 millions d'euros.

Le prix d'achat ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de Vinci.