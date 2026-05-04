Vinci lance une augmentation de capital pour ses salariés à l'international

Le géant français de la construction et des concessions a franchi une nouvelle étape dans sa politique d'actionnariat salarié. Conformément aux décisions de son Conseil d'administration prises en octobre 2025 et confirmées le 14 avril dernier, le groupe lance aujourd'hui une augmentation de capital réservée aux employés de ses filiales étrangères.

Cette levée de fonds s'adresse aux salariés basés dans 44 pays et territoires, incluant des marchés clés comme l'Allemagne, les Etats-Unis, le Canada, le Brésil, le Maroc ou encore Singapour.



Le directeur général de Vinci a officiellement ouvert la période de souscription ce lundi 4 mai 2026, celle-ci devant se clôturer le vendredi 22 mai 2026.



Un prix de souscription fixé à 132,58 euros



Le prix d'émission des actions nouvelles a été arrêté à 132,58 euros par titre. Ce montant correspond à la moyenne des cours de l'action Vinci sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le lancement de l'opération.



Bien que le montant final de l'émission dépende du taux de participation des collaborateurs, le groupe a fixé des garde-fous réglementaires : le nombre maximal d'actions nouvelles ne pourra excéder 1,5% du capital social, les titres seront bloqués pour une période de trois ans (sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi).