Vinci lance une augmentation de capital pour ses salariés à l'international
Le géant français de la construction et des concessions a franchi une nouvelle étape dans sa politique d'actionnariat salarié. Conformément aux décisions de son Conseil d'administration prises en octobre 2025 et confirmées le 14 avril dernier, le groupe lance aujourd'hui une augmentation de capital réservée aux employés de ses filiales étrangères.
Cette levée de fonds s'adresse aux salariés basés dans 44 pays et territoires, incluant des marchés clés comme l'Allemagne, les Etats-Unis, le Canada, le Brésil, le Maroc ou encore Singapour.
Le directeur général de Vinci a officiellement ouvert la période de souscription ce lundi 4 mai 2026, celle-ci devant se clôturer le vendredi 22 mai 2026.
Un prix de souscription fixé à 132,58 euros
Le prix d'émission des actions nouvelles a été arrêté à 132,58 euros par titre. Ce montant correspond à la moyenne des cours de l'action Vinci sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le lancement de l'opération.
Bien que le montant final de l'émission dépende du taux de participation des collaborateurs, le groupe a fixé des garde-fous réglementaires : le nombre maximal d'actions nouvelles ne pourra excéder 1,5% du capital social, les titres seront bloqués pour une période de trois ans (sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi).
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (42,8% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (39,4% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,3% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,5%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,3%), Royaume-Uni (9,9%), Allemagne (8,7%), Espagne (5,1%), Europe (14,6%), Amérique du Nord (7,3%), Amérique centrale et du Sud (5,8%), Afrique (2,3%) et autres (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.