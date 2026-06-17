Le trafic passagers de Vinci Airports a augmenté de 0,1% sur un an en mai. Depuis le début de l'année, la fréquentation des plateformes du groupe affiche une hausse de 0,6%.

Le concessionnaire souligne que la bonne tenue de plusieurs aéroports, notamment au Portugal, à Edimbourg, Belgrade, Budapest, en République dominicaine et au Mexique, a permis de compenser le ralentissement observé à Londres Gatwick et sur certaines plateformes asiatiques.

Sur les autoroutes, le trafic a progressé de 0,3% en mai. La circulation des véhicules légers a gagné 0,8%, tandis que celle des poids lourds a reculé de 2,7%.

Sur les cinq premiers mois de l'exercice, le trafic de Vinci Autoroutes reste toutefois orienté à la baisse, avec un recul de 1,8% par rapport à la même période de 2025. Cette évolution reflète une diminution de 2,2% du trafic des véhicules légers, partiellement compensée par une hausse de 0,5% de celui des poids lourds. À fin avril, le recul cumulé atteignait encore 2,5%.