Le trafic passagers de Vinci Airports a augmenté de 0,1% sur un an en mai. Depuis le début de l'année, la fréquentation des plateformes du groupe affiche une hausse de 0,6%.
Le concessionnaire souligne que la bonne tenue de plusieurs aéroports, notamment au Portugal, à Edimbourg, Belgrade, Budapest, en République dominicaine et au Mexique, a permis de compenser le ralentissement observé à Londres Gatwick et sur certaines plateformes asiatiques.
Sur les autoroutes, le trafic a progressé de 0,3% en mai. La circulation des véhicules légers a gagné 0,8%, tandis que celle des poids lourds a reculé de 2,7%.
Sur les cinq premiers mois de l'exercice, le trafic de Vinci Autoroutes reste toutefois orienté à la baisse, avec un recul de 1,8% par rapport à la même période de 2025. Cette évolution reflète une diminution de 2,2% du trafic des véhicules légers, partiellement compensée par une hausse de 0,5% de celui des poids lourds. À fin avril, le recul cumulé atteignait encore 2,5%.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (42,8% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (39,4% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,3% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,5%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,3%), Royaume-Uni (9,9%), Allemagne (8,7%), Espagne (5,1%), Europe (14,6%), Amérique du Nord (7,3%), Amérique centrale et du Sud (5,8%), Afrique (2,3%) et autres (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.