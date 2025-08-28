VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - conception et construction d'ouvrages (44,1% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ; - conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (38,1% ; VINCI Energies et Cobra IS) ; - gestion déléguée d'infrastructures (16,2% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ; - autres (1,6%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers). La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Royaume-Uni (9,4%), Allemagne (7,8%), Espagne (5,3%), Europe (14%), Amérique du Nord (7,7%), Amérique centrale et du Sud (5,9%), Océanie (3,3%), Afrique (2,2%) et Asie-Pacifique et Moyen-Orient (2,2%).