Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 145 euros sur Vinci, après un roadshow à Francfort au cours duquel 'le management a semblé raisonnablement confiant sur la dynamique de ses différents métiers en dépit des incertitudes actuelles, notamment en France'.

'La croissance des plateformes aéroportuaires se poursuit, Vinci Energies et Cobra IS vont, de leur côté, continuer de profiter de l'excellente tendance des marchés sous-jacents. Les activités travaux, même en France, résistent', indique l'analyste.

Oddo BHF note par ailleurs que la nomination express d'un nouveau Premier Ministre en France 'aura sans doute calmé l'ardeur des vendeurs à découvert, offrant à un répit à Vinci et aux valeurs françaises'.

'La valorisation actuelle du groupe Vinci nous semble toujours attractive dans un contexte de bonne performance opérationnelle (FCF yield 2025 d'environ 8% et dividende yield de l'ordre de 4%)', poursuit-il.