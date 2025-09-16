Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 145 euros sur Vinci, après un roadshow à Francfort au cours duquel 'le management a semblé raisonnablement confiant sur la dynamique de ses différents métiers en dépit des incertitudes actuelles, notamment en France'.
'La croissance des plateformes aéroportuaires se poursuit, Vinci Energies et Cobra IS vont, de leur côté, continuer de profiter de l'excellente tendance des marchés sous-jacents. Les activités travaux, même en France, résistent', indique l'analyste.
Oddo BHF note par ailleurs que la nomination express d'un nouveau Premier Ministre en France 'aura sans doute calmé l'ardeur des vendeurs à découvert, offrant à un répit à Vinci et aux valeurs françaises'.
'La valorisation actuelle du groupe Vinci nous semble toujours attractive dans un contexte de bonne performance opérationnelle (FCF yield 2025 d'environ 8% et dividende yield de l'ordre de 4%)', poursuit-il.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,1% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (38,1% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,2% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,6%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Royaume-Uni (9,4%), Allemagne (7,8%), Espagne (5,3%), Europe (14%), Amérique du Nord (7,7%), Amérique centrale et du Sud (5,9%), Océanie (3,3%), Afrique (2,2%) et Asie-Pacifique et Moyen-Orient (2,2%).