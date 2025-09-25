Vinci, à travers sa filiale Vinci Energies et sa marque Actemium INAC Process AB, annonce sa sélection par le groupe forestier suédois Södra pour des travaux d'installation majeurs au sein de la future plus grande usine mondiale de lignine sulfatée, à Mönsterås (Suède).
La mise en service est prévue en 2027.
Déjà active sur les premières phases, Actemium a fourni des infrastructures essentielles. La prochaine étape mobilisera 10 à 30 collaborateurs entre novembre 2025 et janvier 2027 pour des tâches techniques complexes, incluant 2 500 branchements d'instruments et l'installation de 100 boîtes de jonction.
Le directeur Général Robert Persson souligne que ce projet illustre 'la solidité de notre savoir-faire et la qualité de la relation construite avec Södra'. Le chef de projet Thomas Tweedie précise que l'implication d'Actemium dépasse l'installation pour inclure planification et préparation.
Publié le 25/09/2025 à 10:55
