Vinci remporte un contrat pour une usine de biocarburants en Espagne

Publié le 04/08/2025 à 18:12 Zonebourse.com Partager

Vinci annonce que ses filiales Grupo Cobra et Masa (Cobra IS) ont obtenu les travaux d'électricité, de tuyauterie et de mécanique industrielle pour la plus grande usine espagnole de biocarburants de deuxième génération.



Située à Palos de la Frontera, cette installation de 1,2 milliard d'euros produira 500 000 tonnes par an de carburants durables, dont du SAF (carburant aviation durable) et du HVO100 (diesel renouvelable).



L'usine utilisera uniquement de l'eau de récupération et devrait éviter l'émission de près de 3 millions de tonnes de CO2 par an. Ce contrat s'inscrit dans la stratégie de décarbonation des transports portée par Cobra IS.