Vinci remporte un contrat stratégique de 192 millions d'euros à Prague
Le géant français de la construction et des concessions, Vinci, vient de consolider sa position en Europe centrale. Un groupement d'entreprises dirigé par une filiale de Vinci Construction a été sélectionné par la Société de gestion de l'eau de Prague pour piloter la modernisation de la station centrale de traitement des eaux usées de la capitale tchèque.
Ce projet, d'un montant global de 192 millions d'euros, porte sur une infrastructure hydraulique majeure exploitée depuis plus d'un demi-siècle. Les opérations, qui doivent débuter en octobre 2026 pour une période de 43 mois, s'annoncent particulièrement complexes
Conformément aux standards actuels du groupe, le chantier intégrera des mesures pour minimiser son empreinte écologique. Cela inclut notamment le recyclage des matériaux sur place ainsi que l'usage d'eaux pluviales et recyclées durant toute la durée des travaux.
Ce succès commercial confirme la puissance de frappe de VINCI en République tchèque, pays où le groupe a généré un chiffre d'affaires supérieur à 1,2 milliard d'euros en 2025. Outre le secteur de la construction, VINCI y déploie ses activités via VINCI Energies et VINCI Concessions, ce dernier étant déjà titulaire du partenariat public-privé pour l'autoroute D4.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (42,8% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (39,4% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,3% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,5%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,3%), Royaume-Uni (9,9%), Allemagne (8,7%), Espagne (5,1%), Europe (14,6%), Amérique du Nord (7,3%), Amérique centrale et du Sud (5,8%), Afrique (2,3%) et autres (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.