Vinci remporte un nouveau contrat majeur dans le ferroviaire britannique
HS2 Ltd a confié au groupement mené par Taylor Woodrow, filiale de Vinci Construction, un contrat de 990 millions d'euros pour la réalisation d'infrastructures stratégiques de la future ligne à grande vitesse britannique HS2.
Le projet prévoit la construction, près de Birmingham, d'un centre de maintenance pour les trains de la ligne ainsi que du centre de contrôle opérationnel du réseau. Implanté sur une ancienne friche industrielle de 70 hectares, le site doit contribuer à la régénération urbaine du secteur et générer environ 1 000 emplois pérennes à terme, en plus de près de 500 postes durant la phase de chantier.
La future ligne HS2 reliera l'ouest de Londres à Birmingham et vise également à libérer des capacités sur le réseau ferroviaire existant pour le fret et les dessertes locales.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (42,8% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (39,4% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,3% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,5%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,3%), Royaume-Uni (9,9%), Allemagne (8,7%), Espagne (5,1%), Europe (14,6%), Amérique du Nord (7,3%), Amérique centrale et du Sud (5,8%), Afrique (2,3%) et autres (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.