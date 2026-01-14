Vinci va rénover un centre de déchets en Seine-Saint-Denis

Vinci indique que le Syctom a confié à un groupement comprenant Chantiers Modernes Construction (filiale de Vinci Construction) et Suez le contrat de rénovation du centre de déchets ménagers de Romainville-Bobigny, en Seine-Saint-Denis.

Le groupe de BTP et de concessions précise que le montant des travaux de construction dans le contrat global s'élève à 237 millions d'euros, dont environ 208 millions pour Chantiers Modernes Construction.



Les travaux comprennent la construction d'un espace neuf de réception et de transfert des ordures ménagères vers les unités de valorisation énergétiques, ainsi que la reconversion d'installations existantes en centre de transfert des biodéchets.



Il s'y ajoute la réalisation d'une plateforme portuaire connectée au canal de l'Ourcq pour transférer plus de 165 000 tonnes de déchets par barge chaque année ainsi que la création d'un espace de ressourcerie solidaire.



Les travaux démarreront en mars 2026 pour une durée de 39 mois. À l'horizon 2029, le centre accueillera 40 000 tonnes de biodéchets sur les 450 000 tonnes de déchets traitées par an, tout en réduisant son empreinte carbone grâce au fret fluvial.