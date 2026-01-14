Vinci va rénover un centre de déchets en Seine-Saint-Denis
Vinci indique que le Syctom a confié à un groupement comprenant Chantiers Modernes Construction (filiale de Vinci Construction) et Suez le contrat de rénovation du centre de déchets ménagers de Romainville-Bobigny, en Seine-Saint-Denis.
Le groupe de BTP et de concessions précise que le montant des travaux de construction dans le contrat global s'élève à 237 millions d'euros, dont environ 208 millions pour Chantiers Modernes Construction.
Les travaux comprennent la construction d'un espace neuf de réception et de transfert des ordures ménagères vers les unités de valorisation énergétiques, ainsi que la reconversion d'installations existantes en centre de transfert des biodéchets.
Il s'y ajoute la réalisation d'une plateforme portuaire connectée au canal de l'Ourcq pour transférer plus de 165 000 tonnes de déchets par barge chaque année ainsi que la création d'un espace de ressourcerie solidaire.
Les travaux démarreront en mars 2026 pour une durée de 39 mois. À l'horizon 2029, le centre accueillera 40 000 tonnes de biodéchets sur les 450 000 tonnes de déchets traitées par an, tout en réduisant son empreinte carbone grâce au fret fluvial.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,1% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (38,1% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,2% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,6%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,2%), Royaume-Uni (9,4%), Allemagne (7,8%), Espagne (5,3%), Europe (14%), Amérique du Nord (7,7%), Amérique centrale et du Sud (5,9%), Océanie (3,3%), Afrique (2,2%) et Asie-Pacifique et Moyen-Orient (2,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.