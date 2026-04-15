Vinpai : pertes creusées en 2025 malgré la hausse des ventes

En 2025, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,2 MEUR, en hausse de 12% par rapport à 2024. L'agroalimentaire, principal moteur de cette croissance, a représenté 91% des ventes totales, contre 9% pour la cosmétique et le nutraceutique.

La société a poursuivi son développement dans la zone Moyen-Orient Afrique (MEA), où le chiffre d'affaires a progressé de plus de 31% sur un an, à 6,1 MEUR. Les ventes sont en revanche restées stables dans les autres régions. Cette croissance limitée s'explique par un environnement globalement défavorable, marqué par une forte pression sur les prix.



Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes (backlog) s'élevait à 4,1 MEUR, contre 3,8 MEUR un an plus tôt. Cette évolution traduit une reprise progressive de l'activité commerciale au quatrième trimestre, après trois trimestres atones.



L'EBITDA s'est établi à -1,5 MEUR en 2025, contre -1,8 MEUR en 2024.



Au total, le résultat net s'établit à -4,9 MEUR au 31 décembre 2025, contre -2,9 MEUR en 2024. Cette dégradation est principalement imputable à la hausse des provisions financières.



La trésorerie s'élevait à 0,5 MEUR au 31 décembre 2025, contre 0,7 MEUR un an plus tôt.



Vinpai s'inscrit pleinement dans l'organisation du groupe CAMLIN Fine Science Limited. La croissance des ventes reposera sur deux axes : l'accélération du déploiement au sein des forces commerciales du groupe et la distribution, en Europe et en Afrique, de produits complémentaires issus d'autres sites de production de CAMLIN.



Le groupe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre le 25 avril 2026, après la clôture des marchés.