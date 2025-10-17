Virbac bondit après le relèvement de ses prévisions

L'action Virbac signe vendredi matin la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 derrière EssilorLuxottica dans des volumes d'échanges nourris après avoir relevé dans la soirée d'hier ses prévisions annuelles.



Vers 9h50, le titre du spécialiste de la santé animale gagne 6,4% euros dans des volumes représentant déjà 1,7 fois leur moyenne quotidienne au cours des quatre derniers jours. La valeur repasse ainsi en territoire positif (+4%) sur l'année.



Dans un communiqué publié jeudi soir, le groupe indique s'attendre désormais à une croissance de son chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 5,5% et 7,5% à taux de change et périmètre constants, contre 4% à 6% précédemment, avec une marge opérationnelle courante vue autour de 16%.



Virbac justifie son optimisme par la dynamique favorable de ses ventes observée au troisième trimestre, puisque son chiffre d'affaires sur la période s'établit à 364,1 millions d'euros, soit une progression de 12,5 % à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période en 2024, là où le marché anticipait seulement +5,5%.



'La dynamique est soutenue et constitue le bon signal que nous espérions', réagissent dans une note les analystes d'Oddo BHF, qui maintiennent leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de 395 euros.



TP ICAP Midcap indique, de son côté, avoir rehaussé sa cible de 400 à 407 euros dans le sillage de cette publication, avec un conseil acheteur là aussi réitéré.



'Les nouveaux objectifs apparaissent conservateurs au regard de la surperformance à neuf mois, ouvrant la voie à des surprises positives au quatrième trimestre', souligne la société de Bourse.



A noter que Virbac dit prévoir un impact modéré de l'augmentation possible des tarifs douaniers aux Etats-Unis dans la mesure où environ deux tiers de son chiffre d'affaires américain en 2025 et près de 80% d'ici fin 2026 (en raison des projets industriels en cours) devraient être générés par ses capacités de production locales.