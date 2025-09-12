Virbac a enregistré un résultat net consolidé de 82,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en baisse de 13,3% sur un an. La part du Groupe ressort à 82,4 millions d'euros, en repli de 12,9%.
De son côté, le chiffre d'affaires progresse de 5,6% à taux de change et périmètre constants, à 738,3 millions d'euros. Hors effets de change, la hausse atteint 7,8%, portée par l'intégration de Sasaeah, la dynamique des prix et des volumes.
L'EBIT ajusté (résultat opérationnel courant avant amortissements des actifs issus d'acquisitions) recule de 10,2% à 135 millions d'euros, soit 18,3% du chiffre d'affaires contre 21,4% un an plus tôt. Cette baisse reflète un effet calendaire défavorable, une hausse ponctuelle des charges, et un niveau élevé de destruction de stocks, indique la société.
Enfin, le cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt diminue de 5% à 164 millions d'euros.
'Nous restons concentrés sur nos priorités stratégiques à long terme', a déclaré Paul Martingell, nommé directeur général du groupe depuis 1er septembre. Virbac confirme d'ailleurs ses objectifs annuels à savoir une croissance de 4 à 6% à taux de change et périmètre constants, et un EBIT ajusté attendu autour de 16%.
Virbac est spécialisé dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments vétérinaires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- médicaments pour animaux de compagnie (61,6%) : anti-parasitaires, vaccins, antibiotiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, soins bucco-dentaires, produits ophtalmologiques et dermatologiques destinés aux chiens, chats, chevaux, oiseaux, rongeurs, etc. En outre, le groupe propose des aliments et des puces d'identification électronique ;
- médicaments pour animaux d'élevage (38,4%) : anti-parasitaires et antibiotiques destinés aux bovins, ovins, porcins, volailles, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Amérique latine (15,9%), Amérique du Nord (13%), Inde-Afrique-Moyen-Orient (12,5%) Asie de l'Est (10,1%) et Pacifique (7,7%).