Virbac délaissé après ses résultats semestriels

Virbac perd près de 5% et fait ainsi figure de lanterne rouge du SBF 120, après la publication vendredi soir, par le groupe de santé animale, de résultats inférieurs aux attentes d'Oddo BHF, au titre de son premier semestre 2025.



Virbac a vu son résultat net reculer de 13,3% à 82,2 millions d'euros et son résultat opérationnel courant ajusté baisser de 10% à 135 MEUR, manquant ainsi les anticipations du bureau d'études de respectivement 11% et 14%.



'Des one-off (éléments exceptionnels) et l'effet de base expliquent un premier semestre sans éclat au niveau des marges', précise néanmoins l'analyste, qui pointe aussi la confirmation par la direction de ses objectifs annuels.



'Les effets de bases vont s'estomper et laisser la place à une dynamique et un momentum portés par les lancements, une bonne discipline cash et optionnellement par des acquisitions', estime Oddo BHF, qui reste à 'surperformance' sur le dossier.