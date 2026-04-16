Virbac en bonne forme malgré l'impact des changes

Le spécialiste de la santé animale démarre l'année 2026 avec une activité portée par l'Amérique du Nord et le succès de ses plateformes. Malgré un impact de change défavorable, le groupe confirme ses objectifs annuels.

Le laboratoire dédié à la santé animale a publié un chiffre d'affaires de 384 millions d'euros, en progression de 7,7 % à taux de change et périmètre constants. Si la croissance à taux réels est limitée à 2,2 % par la vigueur de l'euro, les fondamentaux opérationnels restent particulièrement solides.



L'Amérique du Nord comme moteur de croissance



La performance a été portée par un bond spectaculaire de 20,7 % du chiffre d'affaires en Amérique du Nord (à taux constants). Cette dynamique exceptionnelle repose sur le succès des plateformes prioritaires du groupe, baptisées " Supercharge " (mobilité, dentaire, otologie), qui progressent de 15 % au niveau mondial.



L'acquisition de Thyronorm a également contribué à hauteur de 1 point à la croissance globale et consolidant le leadership de Virbac en endocrinologie.



Un équilibre entre animaux de compagnie et d'élevage



Le groupe bénéficie d'une répartition équilibrée de ses revenus : Animaux de compagnie (+9,9 %) avec une belle dynamique soutenue par le petfood et les gammes de spécialités en Europe et aux États-Unis. Les Animaux de production (+8,4 %) ont profité d'une forte expansion dans la zone IMEA (Inde, Moyen-Orient, Afrique) et en Amérique latine, compensant des pressions concurrentielles accrues sur les vaccins en Australie.



Le chiffre d'affaires a bénéficié d'un effet volume/mix robuste de +6 %, complété par une gestion disciplinée des prix (+2 %).



Perspectives 2026 confirmées



Malgré les incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient - que le groupe juge gérables - et des ruptures temporaires de stocks chez certains sous-traitants, Paul Martingell, Directeur Général, a affiché sa confiance : "Notre excellent début d'année souligne la force compétitive de notre modèle".

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Virbac a maintenu ses prévisions : croissance du chiffre d'affaires entre 5,5 % et 7,5 % (à taux constants), une marge opérationnelle (EBIT ajusté) autour de 17 % et une génération de trésorerie d'environ 80 MEUR, après 125 MEUR d'investissements.