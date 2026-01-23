Virbac, encore une bonne surprise

Virbac est spécialisé dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments vétérinaires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - médicaments pour animaux de compagnie (61,6%) : anti-parasitaires, vaccins, antibiotiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, soins bucco-dentaires, produits ophtalmologiques et dermatologiques destinés aux chiens, chats, chevaux, oiseaux, rongeurs, etc. En outre, le groupe propose des aliments et des puces d'identification électronique ; - médicaments pour animaux d'élevage (38,4%) : anti-parasitaires et antibiotiques destinés aux bovins, ovins, porcins, volailles, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Amérique latine (15,9%), Amérique du Nord (13%), Inde-Afrique-Moyen-Orient (12,5%) Asie de l'Est (10,1%) et Pacifique (7,7%).