Action VIRP VIRBAC
Ajouter à une liste

Virbac

Actions

VIRP

FR0000031577

Produits pharmaceutiques

PEA

PEA/PME

Temps réel Euronext Paris
Autres places de cotation
 12:41:04 23/01/2026 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
362,00 EUR -1,23 % Graphique intraday de Virbac +1,40 % +1,26 %
10:57 Virbac, encore une bonne surprise Zonebourse
22/01 Avis d'analystes du jour : Alstom, Ubisoft, Atos et Capgemini sous le feu des projecteurs Zonebourse

Virbac, encore une bonne surprise

Le spécialiste de la santé animale clôture l'année sur une performance supérieure aux attentes. La croissance organique dépasse la guidance et les perspectives 2026 confirment une

Publié le 23/01/2026 à 10:57

Partager
Virbac, encore une bonne surprise
LockCet article est réservé aux abonnés
Débloquer l'article : ABONNEZ-VOUS !
Vous êtes déja client ? Se connecter
Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2026
Partager

Dernières actualités sur Virbac

10:57 Virbac, encore une bonne surprise Zonebourse
22/01 Avis d'analystes du jour : Alstom, Ubisoft, Atos et Capgemini sous le feu des projecteurs Zonebourse
22/01 Un accord-cadre bizarre pour faire retomber la pression Zonebourse
21/01 Avis d'analystes du jour : UCB et d'Ieteren entourées, Scor et Engie dégradées, ASML et ASMi chouchoutées Zonebourse
21/01 Foire d'empoigne à Davos Zonebourse
20/01 Virbac dépasse ses objectifs 2025 et relève ses perspectives pour 2026 Alphavalue
20/01 Stifel relève son objectif de cours sur Virbac Zonebourse
20/01 Les tensions euro-américaines plombent encore les Bourses Zonebourse
20/01 Wise et Virbac profitent de leurs trimestriels, Valneva et Logitech décrochent Zonebourse
20/01 Virbac surperforme largement le marché avec ses revenus annuels et ses objectifs 2026 Zonebourse
20/01 Renault, Abivax, Virbac... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Zonebourse
20/01 Bourse : Renault surperforme le marché, Trump menace les spiritueux, ça spécule sur Abivax Zonebourse
20/01 CAC 40 : La Bourse de Paris attendue en nette baisse, les tensions commerciales inquiètent DJ
20/01 L'Europe devrait poursuivre sa baisse Zonebourse
20/01 La Bourse succombe à la tension ambiante Zonebourse
20/01 Virbac : A suivre aujourd'hui Zonebourse
20/01 Actions françaises et du Benelux : facteurs à surveiller RE
20/01 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) RE
19/01 Virbac SA présente ses prévisions de résultats pour l'année 2026 CI
19/01 Alstom : Virbac, Eurazeo, Eiffage... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Zonebourse
19/01 Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 362 millions d'euros au T4, en croissance organique de 7,1% DJ
19/01 Virbac : dévoile une croissance annuelle de ses revenus de 7,9% en organique Zonebourse
19/01 Virbac vise un CA entre +5,5 et +7,5% en 2026 RE
19/01 Virbac anticipe une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5,5% et 7,5% pour 2026 RE
19/01 Bigben Interactive : Europlasma, Riber... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Zonebourse

Graphique Virbac

Graphique Virbac
VIRP: Graphique dynamique

Profil Société

Logo Virbac
Virbac est spécialisé dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments vétérinaires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - médicaments pour animaux de compagnie (61,6%) : anti-parasitaires, vaccins, antibiotiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, soins bucco-dentaires, produits ophtalmologiques et dermatologiques destinés aux chiens, chats, chevaux, oiseaux, rongeurs, etc. En outre, le groupe propose des aliments et des puces d'identification électronique ; - médicaments pour animaux d'élevage (38,4%) : anti-parasitaires et antibiotiques destinés aux bovins, ovins, porcins, volailles, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Amérique latine (15,9%), Amérique du Nord (13%), Inde-Afrique-Moyen-Orient (12,5%) Asie de l'Est (10,1%) et Pacifique (7,7%).
Employés
6 365
Secteur
Produits pharmaceutiques
Agenda
17/03 - Q4 2025 Publication de résultats
Plus d'informations sur la société

Compte de Résultat et Estimations

Plus de données financières

Notations

Trader

Trader

Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Investisseur

Investisseur

Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Globale

Globale

Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Qualité

Qualité

Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

ESG MSCI
AA
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
10
Dernier Cours de Cloture
366,50EUR
Objectif de cours Moyen
412,82EUR
Ecart / Objectif Moyen
+12,64 %
Consensus
Révisions de Bénéfices
Révisions des estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société
  1. Bourse
  2. Actualités Bourse
  3. Virbac, encore une bonne surprise
🔇

Sélectionnez votre édition

Toutes les informations financières adaptées au niveau national

NORTH AMERICA

United-States
United-States
Canada
Canada

MIDDLE EAST

Saudi Arabia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
United Arab Emirates

EUROPE

France
France
Deutschland
Deutschland
Suisse
Suisse
Schweiz
Schweiz
Italia
Italia
Österreich
Österreich
België
België
Nederland
Nederland
España
España
Sverige
Sverige
United Kingdom
United Kingdom

APAC

Australia
Australia
India
India
Hong Kong
Hong Kong