Virbac : Oddo BHF reste positif malgré les semestriels

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 395 euros sur Virbac, malgré la publication, vendredi soir, de résultats inférieurs à ses attentes au titre de son premier semestre 2025.



Le groupe de santé animale a dévoilé un résultat net et un résultat opérationnel courant ajusté inférieurs de respectivement 11% et 14% aux anticipations du bureau d'études, mais celui-ci juge que ces résultats 'ne pouvaient pas être éclatants'.



'Des one-off (éléments exceptionnels) et l'effet de base expliquent un premier semestre sans éclat au niveau des marges', précise l'analyste, qui pointe aussi la confirmation par la direction de ses objectifs annuels.



'Les effets de bases vont s'estomper et laisser la place à une dynamique et un momentum portés par les lancements, une bonne discipline cash et optionnellement par des acquisitions (avec un cap fixé à l'horizon 2030)', estime-t-il.