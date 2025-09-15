Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 395 euros sur Virbac, malgré la publication, vendredi soir, de résultats inférieurs à ses attentes au titre de son premier semestre 2025.
Le groupe de santé animale a dévoilé un résultat net et un résultat opérationnel courant ajusté inférieurs de respectivement 11% et 14% aux anticipations du bureau d'études, mais celui-ci juge que ces résultats 'ne pouvaient pas être éclatants'.
'Des one-off (éléments exceptionnels) et l'effet de base expliquent un premier semestre sans éclat au niveau des marges', précise l'analyste, qui pointe aussi la confirmation par la direction de ses objectifs annuels.
'Les effets de bases vont s'estomper et laisser la place à une dynamique et un momentum portés par les lancements, une bonne discipline cash et optionnellement par des acquisitions (avec un cap fixé à l'horizon 2030)', estime-t-il.
Virbac est spécialisé dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments vétérinaires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- médicaments pour animaux de compagnie (61,6%) : anti-parasitaires, vaccins, antibiotiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, soins bucco-dentaires, produits ophtalmologiques et dermatologiques destinés aux chiens, chats, chevaux, oiseaux, rongeurs, etc. En outre, le groupe propose des aliments et des puces d'identification électronique ;
- médicaments pour animaux d'élevage (38,4%) : anti-parasitaires et antibiotiques destinés aux bovins, ovins, porcins, volailles, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Amérique latine (15,9%), Amérique du Nord (13%), Inde-Afrique-Moyen-Orient (12,5%) Asie de l'Est (10,1%) et Pacifique (7,7%).