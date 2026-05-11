Virbac poursuit sa baisse malgré une recommandation positive
Virbac est dans le rouge (-2,88% à 354 euros) et se dirige vers un troisième repli consécutif, malgré une note positive de TP Icap Midcap qui s'est toutefois contenté de confirmer sa recommandation à l'achat, en laissant son objectif de cours inchangé à 407 euros, soit un potentiel de hausse de 12%.
Après des échanges avec la direction, les analystes confirment que la "surperformance historique du groupe est pleinement entretenue et repose sur des leviers structurels clairs et durables".
Les "Supercharges", sur lesquelles le groupe concentre ses investissements pour accélérer sa croissance, représentent désormais entre 40 et 50 du chiffre d'affaires et contribuent à plus des deux tiers de la croissance selon TP Icap Midcap. Dans le détail, "ces franchises premium à forte différenciation affichent un profil de croissance et de marge nettement supérieur au reste du portefeuille" souligne les analystes.
Ils apprécient également chez le spécialiste de la santé animale, une dynamique soutenue alimentée par une R&D fortement engagée ces dernières années, ainsi que des acquisitions ciblées et disciplinées à l'image de Thyronorm.
Pour l'exercice 2026, les objectifs ont été confirmés avec des relais bien identifiés : la contribution en année pleine des lancements 2025 (Vikaly, Prevexto, Trilotab, Ursolyx, vaccins porcins et ruminants) et la poursuite de l'integration de Thyronorm.
Pour TP Icap Midcap, à moyen terme (2027/2030), la visibilité repose sur la nutrition thérapeutique, la reproduction non chirurgicale et la plateforme dentaire. Ces leviers doivent permettre à la marge d'Ebitda ajustée de s'approcher des 20%.
Virbac est spécialisé dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments vétérinaires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- médicaments pour animaux de compagnie (60,7%) : anti-parasitaires, vaccins, antibiotiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, soins bucco-dentaires, produits ophtalmologiques et dermatologiques destinés aux chiens, chats, chevaux, oiseaux, rongeurs, etc. En outre, le groupe propose des aliments et des puces d'identification électronique ;
- médicaments pour animaux d'élevage (39,3%) : anti-parasitaires et antibiotiques destinés aux bovins, ovins, porcins, volailles, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41,6%), Amérique latine (15,2%), Amérique du Nord (13,6%), Inde-Afrique-Moyen-Orient (12,2%) Asie de l'Est (10,5%) et Pacifique (6,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.