Virbac poursuit sa baisse malgré une recommandation positive

Virbac est dans le rouge (-2,88% à 354 euros) et se dirige vers un troisième repli consécutif, malgré une note positive de TP Icap Midcap qui s'est toutefois contenté de confirmer sa recommandation à l'achat, en laissant son objectif de cours inchangé à 407 euros, soit un potentiel de hausse de 12%.

Après des échanges avec la direction, les analystes confirment que la "surperformance historique du groupe est pleinement entretenue et repose sur des leviers structurels clairs et durables".



Les "Supercharges", sur lesquelles le groupe concentre ses investissements pour accélérer sa croissance, représentent désormais entre 40 et 50 du chiffre d'affaires et contribuent à plus des deux tiers de la croissance selon TP Icap Midcap. Dans le détail, "ces franchises premium à forte différenciation affichent un profil de croissance et de marge nettement supérieur au reste du portefeuille" souligne les analystes.



Ils apprécient également chez le spécialiste de la santé animale, une dynamique soutenue alimentée par une R&D fortement engagée ces dernières années, ainsi que des acquisitions ciblées et disciplinées à l'image de Thyronorm.



Pour l'exercice 2026, les objectifs ont été confirmés avec des relais bien identifiés : la contribution en année pleine des lancements 2025 (Vikaly, Prevexto, Trilotab, Ursolyx, vaccins porcins et ruminants) et la poursuite de l'integration de Thyronorm.



Pour TP Icap Midcap, à moyen terme (2027/2030), la visibilité repose sur la nutrition thérapeutique, la reproduction non chirurgicale et la plateforme dentaire. Ces leviers doivent permettre à la marge d'Ebitda ajustée de s'approcher des 20%.