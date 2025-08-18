Virbac annonce que son conseil d'administration a arrêté les conditions de rémunération de Paul Martingell, nommé directeur général à compter du 1er septembre 2025. Sa rémunération annuelle fixe brute est fixée à 600 000 EUR, proratisée pour 2025.
Une rémunération variable de court terme, représentant entre 60% et 70% du fixe selon les exercices 2025-2028, dépendra de l'atteinte d'objectifs. Il bénéficiera aussi d'actions gratuites de performance, avec 1000 titres attribués dès 2025 et jusqu'à 1500 par an selon les futurs plans. Une indemnité de prise de fonctions de 500 000 EUR et 3000 actions gratuites exceptionnelles complètent le dispositif.
Par ailleurs, Paul Martingell profitera d'avantages liés à la protection sociale, au régime d'assurance chômage privée (GSC), d'un véhicule de fonction et d'une prise en charge de ses frais d'installation à Nice. Enfin, il est soumis à une clause de non-concurrence de 18 mois, indemnisée à hauteur de 80% de son dernier fixe brut, dans la limite de 600 000 EUR.
Virbac est spécialisé dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments vétérinaires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- médicaments pour animaux de compagnie (61,6%) : anti-parasitaires, vaccins, antibiotiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, soins bucco-dentaires, produits ophtalmologiques et dermatologiques destinés aux chiens, chats, chevaux, oiseaux, rongeurs, etc. En outre, le groupe propose des aliments et des puces d'identification électronique ;
- médicaments pour animaux d'élevage (38,4%) : anti-parasitaires et antibiotiques destinés aux bovins, ovins, porcins, volailles, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Amérique latine (15,9%), Amérique du Nord (13%), Inde-Afrique-Moyen-Orient (12,5%) Asie de l'Est (10,1%) et Pacifique (7,7%).