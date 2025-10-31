Viridien améliore sa marge d'EBITDA au troisième trimestre

Viridien affiche un EBITDA ajusté des activités de 167 millions de dollars au titre du 3e trimestre 2025, en progression de 70% sur un an, soit une marge de 53% (contre 40% un an auparavant), porté par la forte contribution d'Earth Data et la rentabilité solide de Geoscience.



Le chiffre d'affaires des activités s'est établi à 313 MUSD, en hausse de 27% sur un an, avec une contribution positive de l'ensemble des activités, à commencer par la division Data, Digital and Energy Transition (+31%).



'Notre concentration principalement sur des projets offshores majeurs et notre collaboration étroite avec les principales compagnies énergétiques continuent de soutenir notre performance', explique sa PDG Sophie Zurquiyah.



'Avec un cash-flow net de 62 MUSD à fin septembre (dont 53 MSUD sur le 3e trimestre), nous abordons avec confiance notre objectif annuel de 100 MUSD, et avons engagé environ 50 MUSD de rachats obligataires', poursuit-elle.