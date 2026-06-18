Viridien : Dimensional Fund Advisors dépasse les 5%

Dimensional Fund Advisors, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 juin 2026, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.



La société de gestion américaine a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 361 693 actions Viridien représentant autant de droits de vote, soit 5,03% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe de services et de produits géophysiques destinée au secteur pétrolier et gazier.