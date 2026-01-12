Viridien fait le point sur l'exercice 2025

Viridien a fait le point sur sa performance financière pour l'exercice 2025. Le groupe a généré une activité robuste et table sur un chiffre d'affaires des activités supérieur à 1,15 milliard de dollars, dont plus de 440 millions de dollars pour sa division Géosciences (+10% sur un an) et plus de 400 millions de dollars pour Earth Data.

Sur l'exercice, l'ex-CGG devrait générer une trésorerie solide supérieure à 130 millions de dollars, traduisant un net cash flow au-delà de 100 millions de dollars, après le remboursement, pour 28 millions de dollars, de sa ligne de financement adossée à ses actifs HPC.



Enfin, la dette nette est attendue aux alentours de 750 millions de dollars après la clôture de l'exercice.



Pour Sophie Zurquiyah, présidente et directrice générale de Viriden : " L'année 2025 a marqué une nouvelle étape importante dans la mise en oeuvre de notre stratégie "asset-light" et de notre feuille de route financière. Nous avons enregistré de solides performances opérationnelles sur l'ensemble de nos activités coeur, portées par la poursuite de la croissance des activités Data, Digital & Energy Transition, tout en finalisant la restructuration de Sensing & Monitoring. Nous avons également été particulièrement actifs dans la gestion de notre trésorerie et de notre bilan, générant plus de 130 millions de dollars de liquidités, consacrées au remboursement de la dette. En ce début d'année 2026, avec une situation financière renforcée, notre priorité reste inchangée : continuer à fournir des produits et services de premier plan avec une excellence opérationnelle élevée, afin de soutenir une génération de trésorerie pérenne et la poursuite de la réduction de notre endettement ".