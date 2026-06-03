Le conseil d'administration de Viridien a nommé Henning Berg en qualité de directeur général et d'administrateur. Désormais ex-directrice générale du groupe, Sophie Zurquiyah demeurera à la présidence du conseil afin d'assurer la continuité stratégique et d'orienter la vision à long terme de Viridien.
Henning Berg a rejoint Viridien en tant que directeur des opérations en mars 2026, avant d'être nommé directeur général.
Il apporte plus de 27 ans d'expérience de direction à l'échelle internationale dans le secteur de l'énergie, ayant notamment occupé des fonctions de président et de vice-président au sein de quatre grandes activités mondiales chez SLB. Sa solide formation technique, associée à une expertise approfondie sur les plans opérationnel et commercial, lui a permis de diriger des organisations dans des environnements complexes, mondiaux et cycliques.
Il a débuté sa carrière comme ingénieur avant d'évoluer vers des fonctions de management opérationnel, puis d'occuper des postes de direction à l'international en Europe, en Afrique, en Russie et aux États-Unis. Dans ces fonctions, il a piloté des portefeuilles technologiques de plusieurs milliards de dollars, supervisé des opérations de services et de projets, conduit d'importantes intégrations M&A et soutenu la croissance dans plusieurs régions et lignes de produits.
Il est titulaire d'un MSc (Master of Science) en énergie thermique et mécanique des fluides, ainsi que d'un MSc en management de l'industrie pétrolière et gazière.
Viridien figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services géophysiques (72,5%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ;
- fabrication d'équipements sismiques (27,5%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,3%), Norvège (16,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (24,8%), Etats-Unis (26,9%), Amérique du Nord (0,3%), Chine (7,5%), Asie-Pacifique (9,2%), Brésil (7%), Mexique (3,4%) et Amérique latine (2,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.