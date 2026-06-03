Viridien : Henning Berg nommé directeur général

Le conseil d'administration de Viridien a nommé Henning Berg en qualité de directeur général et d'administrateur. Désormais ex-directrice générale du groupe, Sophie Zurquiyah demeurera à la présidence du conseil afin d'assurer la continuité stratégique et d'orienter la vision à long terme de Viridien.

Henning Berg a rejoint Viridien en tant que directeur des opérations en mars 2026, avant d'être nommé directeur général.



Il apporte plus de 27 ans d'expérience de direction à l'échelle internationale dans le secteur de l'énergie, ayant notamment occupé des fonctions de président et de vice-président au sein de quatre grandes activités mondiales chez SLB. Sa solide formation technique, associée à une expertise approfondie sur les plans opérationnel et commercial, lui a permis de diriger des organisations dans des environnements complexes, mondiaux et cycliques.



Il a débuté sa carrière comme ingénieur avant d'évoluer vers des fonctions de management opérationnel, puis d'occuper des postes de direction à l'international en Europe, en Afrique, en Russie et aux États-Unis. Dans ces fonctions, il a piloté des portefeuilles technologiques de plusieurs milliards de dollars, supervisé des opérations de services et de projets, conduit d'importantes intégrations M&A et soutenu la croissance dans plusieurs régions et lignes de produits.



Il est titulaire d'un MSc (Master of Science) en énergie thermique et mécanique des fluides, ainsi que d'un MSc en management de l'industrie pétrolière et gazière.