Viridien lance le traitement et l'imagerie d'OBN d'Utsira North

Viridien annonce lancer la phase de traitement et d'imagerie de l'étude sismique multi-clients OBN d'Utsira North, en mer du Nord norvégienne, dont l'acquisition a été finalisée cet été. Les produits finaux de l'imagerie sont attendus pour le troisième trimestre 2026.



Couvrant 513 km², à l'est du champ Alvheim, dans le sud du Viking Graben, l'étude OBN (Ocean Bottom Node) d'Utsira North enrichit la bibliothèque de données OBN multi-clients de Viridien et consolide encore sa position stratégique en mer du Nord.



Elle apportera des informations essentielles sur l'une des zones pétrolières offshore les plus stratégiques de Norvège, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'exploration de proximité et l'optimisation de l'extraction des réserves existantes dans des bassins matures.