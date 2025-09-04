Viridien lance son étude Megabar Extension au Brésil

Viridien, annonce le démarrage, en collaboration avec son partenaire TGS, de la phase I de l'étude de Megabar Extension dans le bassin de Barreirinhas, au large des côtes nord du Brésil, dans une zone prometteuse pour laquelle il n'existe pas encore de données 3D.



'Le bassin de Barreirinhas contient des systèmes pétroliers déjà testés et les découvertes géantes dans les bassins adjacents de Guyane et du Suriname démontrent des thèmes d'exploration analogues en eaux profondes', pointe le groupe de géosciences.



Ce projet fait l'objet d'un préfinancement par l'industrie. L'acquisition de cette étude sismique 3D multi-clients, d'une superficie de 5300 km², sera réalisée par TGS et l'imagerie par Viridien, et s'appuiera sur la couverture existante de l'étude Megabar de Viridien.



L'acquisition devrait débuter début septembre et s'achever fin novembre. Les premiers résultats d'imagerie sont attendus pour le troisième trimestre 2026, et les produits finaux devraient être disponibles au premier trimestre 2027.