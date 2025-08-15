Viridien : M Partners Capital à moins de 5%

M Partners Capital LLC, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien et détenir, à cette date, 4,87% du capital et 4,85% des droits de vote.



Ce franchissement résulte d'une cession d'actions Viridien sur le marché. Le déclarant a précisé détenir, à ce jour, 228.160 actions représentant autant de droits de vote, soit 3,18% du capital et 3,16% des droits de vote du groupe de géosciences.