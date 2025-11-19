Viridien annonce dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général : Sophie Zurquiyah demeurera présidente non exécutive tout en quittant ses fonctions de DG à l'issue de son mandat d'administrateur, lors de l'AG de 2026.
Le conseil d'administration du groupe de géosciences a aussi approuvé à l'unanimité la nomination de Henning Berg comme directeur général à compter du 3 juin 2026, poste auquel il apportera près de 27 ans d'expérience dans les services pétroliers et gaziers.
Henning Berg rejoindra Viridien le 3 mars 2026 en tant que directeur des opérations, assurant une transition structurée et progressive vers le rôle de directeur général. Sa nomination en tant qu'administrateur sera également soumise à l'AG de 2026.
Viridien figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services géophysiques (70,5%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ;
- fabrication d'équipements sismiques (29,5%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen-Orient (45,2%), Amérique du Nord (23,3%), Asie-Pacifique (15,8%) et Amérique latine (15,7%).
