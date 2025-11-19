Viridien va dissocier ses fonctions de gouvernance

Viridien annonce dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général : Sophie Zurquiyah demeurera présidente non exécutive tout en quittant ses fonctions de DG à l'issue de son mandat d'administrateur, lors de l'AG de 2026.



Le conseil d'administration du groupe de géosciences a aussi approuvé à l'unanimité la nomination de Henning Berg comme directeur général à compter du 3 juin 2026, poste auquel il apportera près de 27 ans d'expérience dans les services pétroliers et gaziers.



Henning Berg rejoindra Viridien le 3 mars 2026 en tant que directeur des opérations, assurant une transition structurée et progressive vers le rôle de directeur général. Sa nomination en tant qu'administrateur sera également soumise à l'AG de 2026.