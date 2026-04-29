Visa acclamé pour ses résultats, ses perspectives et ses rachats d'actions

Visa grimpe de 9,4% en début de séance à Wall Street, acclamé au lendemain d'une publication illustrant une forte performance sur son 2e trimestre comptable, portée par la résilience de la consommation, et accompagnée d'objectifs relevés pour l'exercice, ainsi que d'un programme massif de rachats d'actions.

Sur les 3 premiers mois de 2026, le groupe de solutions de paiement a vu son bénéfice net ajusté croître de 17% à 6,3 MdsUSD, soit 3,31 USD par action, dépassant le consensus fixé à 3,10 USD.



De même, son chiffre d'affaires a progressé de 17% (+16% à taux de change constants) pour s'élever à 11,23 MdsUSD, au-dessus des attentes du marché estimées à 10,75 MdsUSD en moyenne.



La plus forte croissance des revenus depuis 2022



Les volumes de paiement et le nombre de transactions ont chacun augmenté de 9% sur un an, tandis que les volumes transfrontaliers ont progressé de 12%, permettant ainsi la plus forte croissance des revenus depuis 2022, selon le directeur général Ryan McInerney.



"Les dépenses des consommateurs sont restées robustes, et notre stratégie et nos innovations ont alimenté de solides performances dans les paiements de consommation, les solutions pour entreprises et de transfert d'argent, ainsi que les services à valeur ajoutée", explique ce dernier.



"Nous avons continué à améliorer notre offre Visa as a Service, notamment grâce à des fonctionnalités d'agents et de stablecoins, afin de renforcer notre position de leader mondial des paiements à grande échelle et de stimuler la croissance pour les années à venir", poursuit-il.



UBS salue des perspectives encourageantes



"En résumé, Visa a réalisé un trimestre supérieur aux attentes, et relevé ses prévisions de chiffre d'affaires net et de BPA pour l'exercice 2026", met en avant UBS, qui réaffirme sa recommandation "achat" et remonte son objectif de cours de 390 à 410 USD.



Selon la banque suisse, le chiffre d'affaires net devrait s'accélérer à la fin de l'exercice 2026, "ce qui est de bon augure pour les perspectives initiales de l'exercice 2027 et la perspective d'une croissance composée continue dans le bas de la plage à deux chiffres".



"Nous restons convaincus que Visa est bien positionnée pour optimiser les transactions et les rendements dans le commerce via agents, participer à l'écosystème des stablecoins et être compétitive face aux alternatives sur différents marchés", estime UBS.



Selon elle, Visa pourra tirer parti de ses actifs principaux que sont un réseau omniprésent, la sécurité (et sa capacité à investir massivement dans ce domaine), son modèle commercial et la confiance dans sa marque établie.



Un programme de rachats d'actions massif



Autre élément rassurant pour les investisseurs, le conseil d'administration a autorisé ce mois-ci un nouveau programme pluriannuel de rachat d'actions ordinaires de catégorie A pour un montant de 20 MdsUSD.



Le conseil d'administration a également déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,67 USD par action ordinaire de catégorie A, payable le 1er juin prochain à tous les actionnaires qui seront inscrits au registre au 12 mai.