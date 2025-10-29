A l'occasion de sa publication trimestrielle, Visa a annoncé mardi soir que son conseil d'administration avait décidé d'une hausse de 14% de son dividende trimestriel à 0,67 dollar par action, avec une première mise en paiement début décembre.
Sur les trois derniers mois de son exercice 2024-25, le groupe de solutions de paiement a engrangé un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 10% à 2,98 USD par action, pour des revenus en croissance de 12% à 10,7 MdsUSD.
Cette croissance des revenus s'est appuyée sur des dynamiques toujours vigoureuses de ses volumes de paiements (+9%), de ses volumes transfrontaliers (+12%) et de ses transactions traitées (+10%), à dollar constant.
Sur l'ensemble de l'exercice, Visa a ainsi vu son BPA ajusté croître de 14% à 11,47 USD, pour des revenus en progression de 11% à 40 MdsUSD, 'soulignant le caractère durable de son modèle d'affaires diversifié', selon son CEO Ryan Ryan McInerney.
Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink et PLUS) ;
- prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
58,9% du CA est réalisé à l'international.
