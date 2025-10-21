Edenred et Visa annoncent s'associer pour stimuler l'innovation et développer leur présence dans les écosystèmes de paiement, avec la certification par Visa Europe de l'infrastructure interne d'émission et de processing des transactions d'Edenred.
Cette certification permet à Edenred d'émettre des moyens de paiement Visa sur ses différentes activités (avantages aux salariés, mobilité, gestion de flottes, et paiements B2B), renforçant ainsi l'avance technologique d'Edenred.
Pour Visa, ce partenariat s'inscrit dans une volonté d'améliorer l'avenir des paiements commerciaux. En collaborant avec Edenred, le groupe américain contribuera au déploiement d'une gamme élargie de solutions adaptées aux entreprises et aux salariés.
Alors qu'Edenred et Visa ont déjà collaboré avec succès en Amérique latine et aux Etats-Unis, les premières solutions de paiement virtuel Edenred compatibles avec Visa seront déployées début 2026, et d'autres programmes seront lancés à travers l'Europe.
Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink et PLUS) ;
- prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
58,9% du CA est réalisé à l'international.
