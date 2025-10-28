Le groupe américain Visa a publié des résultats supérieurs aux anticipations pour son quatrième trimestre, soutenus par une forte hausse des volumes de paiement. Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 10,7 milliards de dollars, en progression de 12%, tandis que le bénéfice par action ajusté a atteint 2,98 dollars, en hausse de 10% sur un an. En normes GAAP, le résultat net a toutefois reculé de 4% à 5,1 milliards de dollars, pénalisé par une provision liée à des litiges. Le groupe a parallèlement relevé son dividende trimestriel de 14%, à 0,670 dollar par action. Le titre progresse d’environ 1% durant les échanges prolongés.

La croissance de Visa repose sur une solide expansion de l’activité de paiement, notamment à l’international. Le volume transfrontalier, hors Europe, a progressé de 11%, tandis que le nombre total de transactions traitées a augmenté de 10%. Ces performances reflètent la vigueur des échanges mondiaux et la résilience de la consommation. L’entreprise continue d’investir dans les technologies émergentes, combinant intelligence artificielle et paiements en temps réel pour renforcer sa position sur le marché des transactions numériques.