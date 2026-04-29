Visa élargit Agentic Ready à l'Asie-Pacifique et à l'Amérique latine
Visa annonce l'expansion de son programme mondial Agentic Ready, conçu pour aider les banques émettrices et les partenaires de paiement à se préparer au commerce initié par des agents IA, auprès de clients en Asie-Pacifique et en Amérique latine.
Lancé initialement avec des banques et des partenaires émetteurs à travers l'Europe, y compris au Royaume-Uni, Agentic Ready est conçu pour soutenir l'écosystème des paiements alors qu'il se prépare à l'émergence du commerce dirigé par des agents.
"Alors que la prochaine génération de commerce prend forme, les agents IA dépassent les réponses aux questions pour passer à l'action : rechercher, décider et, en fin de compte, payer au nom des consommateurs et des entreprises", souligne Visa.
"Ce changement a des implications significatives pour l'écosystème mondial des paiements, de la manière dont les transactions sont autorisées à la manière dont la confiance, la sécurité et le contrôle sont maintenus à grande échelle", continue-t-il.
Déjà en service avec plus de 20 partenaires au Royaume-Uni et en Europe, Agentic Ready sera rapidement déployé auprès de 85 partenaires ou plus en Asie-Pacifique et en Amérique latine, et continuera de s'étendre sur d'autres marchés cette année.
Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink et PLUS) ;
- prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
Le CA (avant élimination intragroupe) par type de revenus se ventile entre revenus issus des traitements des données (35,9%), revenus de services (31,5%), revenus des transactions internationales (25,4%) et autres (7,2%).
58,9% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.