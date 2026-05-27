Visa enrichit sa plateforme VCS Hub avec sa solution Visa AR Manager
Visa annonce l'expansion du Visa Commercial Solutions Hub (VCS Hub), renforçant ainsi la manière dont les émetteurs et les fournisseurs se connectent aux programmes de cartes virtuelles à grande échelle, grâce à une nouvelle intégration avec Visa Accounts Receivable Manager.
Lancée en 2025, VCS Hub est une plateforme mondiale conçue pour aider les émetteurs à prendre en charge de multiples cas d'utilisation de paiements commerciaux via une intégration unique et évolutive, rappelle le groupe américain de solutions de paiement.
Grâce à une nouvelle intégration avec Visa Accounts Receivable Manager (Visa AR Manager), les émetteurs éligibles bénéficient d'un accès intégré à un traitement de bout en bout conçu pour réduire les frictions opérationnelles et accélérer la croissance des cartes commerciales.
Désormais disponible dans 69 zones géographiques, Visa AR Manager, propulsé par des capacités d'IA propriétaires, répond aux principales barrières opérationnelles qui ont historiquement limité l'adoption des cartes virtuelles, selon Visa.
La capacité intégrée pour les émetteurs devrait être lancée en septembre 2026 et sera disponible sans frais supplémentaires pour les clients VCS Hub éligibles, sous réserve des conditions applicables et de la disponibilité géographique.
Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink et PLUS) ;
- prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
Le CA (avant élimination intragroupe) par type de revenus se ventile entre revenus issus des traitements des données (35,9%), revenus de services (31,5%), revenus des transactions internationales (25,4%) et autres (7,2%).
58,9% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.