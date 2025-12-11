Le titre Visa enregistre jeudi la plus forte progression du Dow Jones, bénéficiant d'un changement de recommandation de Bank of America passé de "neutre" à "achat" sur le spécialiste américain des paiements.
Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action s'adjugeait 3,9%, à comparer avec un gain de 0,9% au même moment pour l'indice Dow.
Dans une note intitulée "une super entreprise à un prix soldé", l'intermédiaire relève que seulement deux sociétés appartenant à l'indice S&P 500 ont été en mesure, à l'instar de l'émetteur de cartes de crédit, de générer une croissance annuelle du chiffre d'affaires et des bénéfices de plus de 10% assortie d'une marge opérationnelle de plus de 50% depuis 2021.
Pourtant, ajoute l'analyste, l'action a sous-performé le S&P de 25% depuis le 8 juin dernier, pour se traiter à un multiple de valorisation au plus bas depuis 10 ans, ce qui lui fait dire qu'il apprécie le profil risque/rendement à ses niveaux actuels.
Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink et PLUS) ;
- prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
58,9% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.