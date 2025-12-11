Visa plus forte hausse du Dow, BofA passe à l'achat

Le titre Visa enregistre jeudi la plus forte progression du Dow Jones, bénéficiant d'un changement de recommandation de Bank of America passé de "neutre" à "achat" sur le spécialiste américain des paiements.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action s'adjugeait 3,9%, à comparer avec un gain de 0,9% au même moment pour l'indice Dow.



Dans une note intitulée "une super entreprise à un prix soldé", l'intermédiaire relève que seulement deux sociétés appartenant à l'indice S&P 500 ont été en mesure, à l'instar de l'émetteur de cartes de crédit, de générer une croissance annuelle du chiffre d'affaires et des bénéfices de plus de 10% assortie d'une marge opérationnelle de plus de 50% depuis 2021.



Pourtant, ajoute l'analyste, l'action a sous-performé le S&P de 25% depuis le 8 juin dernier, pour se traiter à un multiple de valorisation au plus bas depuis 10 ans, ce qui lui fait dire qu'il apprécie le profil risque/rendement à ses niveaux actuels.



Son objectif de cours s'établit à 382 dollars.











