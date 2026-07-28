Visa prévoit de supprimer environ 7% de ses effectifs

Visa envisage de supprimer environ 7% de ses effectifs, soit près de 2 600 postes, dans le cadre d'un plan destiné à améliorer son efficacité opérationnelle, selon des informations de Bloomberg News fondées sur une note interne. Les réductions d'effectifs concerneraient principalement les équipes technologiques et celles chargées du développement des produits. Le groupe n'a pas commenté ces informations et doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.

Selon Bloomberg, l'intelligence artificielle a contribué à automatiser certaines tâches répétitives et à accélérer le développement de nouveaux produits, mais elle ne serait pas l'unique facteur à l'origine de cette restructuration. Cette décision s'inscrit dans un contexte où les acteurs du secteur des paiements cherchent à optimiser leurs coûts tout en poursuivant leurs investissements dans les nouvelles technologies.



Visa rejoint ainsi d'autres grandes entreprises du secteur ayant récemment annoncé des réductions d'effectifs. Plus tôt cette année, Mastercard a indiqué vouloir supprimer 4% de ses emplois dans le monde afin de réallouer ses ressources, tandis que Block a annoncé la suppression d'environ 4 000 postes. En Bourse, l'action Visa progressait de 1,3% dans les échanges précédant l'ouverture de Wall Street.