Visa prévoit de supprimer environ 7% de ses effectifs
Visa envisage de supprimer environ 7% de ses effectifs, soit près de 2 600 postes, dans le cadre d'un plan destiné à améliorer son efficacité opérationnelle, selon des informations de Bloomberg News fondées sur une note interne. Les réductions d'effectifs concerneraient principalement les équipes technologiques et celles chargées du développement des produits. Le groupe n'a pas commenté ces informations et doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.
Selon Bloomberg, l'intelligence artificielle a contribué à automatiser certaines tâches répétitives et à accélérer le développement de nouveaux produits, mais elle ne serait pas l'unique facteur à l'origine de cette restructuration. Cette décision s'inscrit dans un contexte où les acteurs du secteur des paiements cherchent à optimiser leurs coûts tout en poursuivant leurs investissements dans les nouvelles technologies.
Visa rejoint ainsi d'autres grandes entreprises du secteur ayant récemment annoncé des réductions d'effectifs. Plus tôt cette année, Mastercard a indiqué vouloir supprimer 4% de ses emplois dans le monde afin de réallouer ses ressources, tandis que Block a annoncé la suppression d'environ 4 000 postes. En Bourse, l'action Visa progressait de 1,3% dans les échanges précédant l'ouverture de Wall Street.
Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink et PLUS) ;
- prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
Le CA (avant élimination intragroupe) par type de revenus se ventile entre revenus issus des traitements des données (35,9%), revenus de services (31,5%), revenus des transactions internationales (25,4%) et autres (7,2%).
58,9% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.