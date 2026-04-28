Visa relève ses prévisions grâce à la solidité des dépenses des consommateurs
Le groupe de paiements affiche des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et ajuste à la hausse ses perspectives annuelles, soutenu par une activité soutenue sur l'ensemble de ses segments. Le titre progresse de près de 6% dans les échanges prolongés.
Visa a enregistré une forte performance au deuxième trimestre, portée par la résilience de la consommation. Le bénéfice net a atteint 6,02 milliards de dollars, soit 3,14 dollars par action, contre 4,58 milliards un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 3,31 dollars, dépassant les prévisions des analystes fixées à 3,10 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 17% pour s'élever à 11,23 milliards de dollars, au-dessus des attentes du marché estimées à 10,75 milliards.
Le groupe a bénéficié d'une dynamique favorable dans plusieurs activités, notamment les paiements grand public, les solutions pour entreprises, les transferts d'argent et les services à valeur ajoutée. Les volumes de paiement et le nombre de transactions ont chacun augmenté de 9% sur un an, tandis que les volumes transfrontaliers ont progressé de 12%. Le directeur général Ryan McInerney a mis en avant la robustesse continue des dépenses des consommateurs dans ce contexte.
Fort de ces résultats, Visa a relevé ses prévisions annuelles et anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre un niveau bas à deux chiffres et un niveau faible à moyen à deux chiffres. La progression du bénéfice par action est attendue à un rythme d'un faible niveau à deux chiffres. Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit une hausse des revenus à un niveau bas à deux chiffres, supérieure aux 9,3% attendus par les analystes, et annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.
Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink et PLUS) ;
- prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
Le CA (avant élimination intragroupe) par type de revenus se ventile entre revenus issus des traitements des données (35,9%), revenus de services (31,5%), revenus des transactions internationales (25,4%) et autres (7,2%).
58,9% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.