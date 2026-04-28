Visa relève ses prévisions grâce à la solidité des dépenses des consommateurs

Le groupe de paiements affiche des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et ajuste à la hausse ses perspectives annuelles, soutenu par une activité soutenue sur l'ensemble de ses segments. Le titre progresse de près de 6% dans les échanges prolongés.

Visa a enregistré une forte performance au deuxième trimestre, portée par la résilience de la consommation. Le bénéfice net a atteint 6,02 milliards de dollars, soit 3,14 dollars par action, contre 4,58 milliards un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 3,31 dollars, dépassant les prévisions des analystes fixées à 3,10 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 17% pour s'élever à 11,23 milliards de dollars, au-dessus des attentes du marché estimées à 10,75 milliards.



Le groupe a bénéficié d'une dynamique favorable dans plusieurs activités, notamment les paiements grand public, les solutions pour entreprises, les transferts d'argent et les services à valeur ajoutée. Les volumes de paiement et le nombre de transactions ont chacun augmenté de 9% sur un an, tandis que les volumes transfrontaliers ont progressé de 12%. Le directeur général Ryan McInerney a mis en avant la robustesse continue des dépenses des consommateurs dans ce contexte.



Fort de ces résultats, Visa a relevé ses prévisions annuelles et anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre un niveau bas à deux chiffres et un niveau faible à moyen à deux chiffres. La progression du bénéfice par action est attendue à un rythme d'un faible niveau à deux chiffres. Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit une hausse des revenus à un niveau bas à deux chiffres, supérieure aux 9,3% attendus par les analystes, et annonce un nouveau programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.