Visa annonce l'extension de son partenariat de longue date avec Fiserv, spécialiste des paiements et des technologies financières, afin d'intégrer la plateforme d'acceptation Visa aux solutions d'acquisition et de traitement des paiements de Fiserv en Europe.
Cette collaboration apporte une couche d'acceptation unifiée, pilotée par API, conçue pour simplifier l'intégration pour les acquéreurs, tout en aidant les commerçants à améliorer leurs taux d'autorisation, à réduire la fraude et à offrir des expériences clients fluides.
En combinant leurs capacités, les deux entreprises proposent une infrastructure d'acceptation basée sur le cloud qui prend en charge le routage intelligent, l'enrichissement des données et des services à valeur ajoutée intégrés.
Grâce à ce partenariat, les acquéreurs pourront accéder aux principaux services d'acceptation de Visa via une intégration unique, pensée selon une logique API-first et intégrée à l'environnement d'acquisition de Fiserv.
Ceci leur permettra de réduire le besoin de connexions multiples et de développements sur mesure, tout en permettant une plus grande scalabilité et davantage de flexibilité sur les différents marchés.
Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink et PLUS) ;
- prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
Le CA (avant élimination intragroupe) par type de revenus se ventile entre revenus issus des traitements des données (35,9%), revenus de services (31,5%), revenus des transactions internationales (25,4%) et autres (7,2%).
58,9% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.