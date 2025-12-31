"2025 vu par Zonebourse" (6/6). Dans le cadre de notre série rétrospective de l'année 2025, nous avons sélectionné 25 photos. 25 clichés pour raconter une année.

Belle et grande loi

C’est l’une des principales victoires de Donald Trump en 2025 : l’adoption du "One, Big, Beautiful Bill". Un grand plan de baisse d’impôts voté par le Congrès début juillet, après plusieurs semaines de bataille parlementaire.

Le speaker de la Chambre, Mike Johnson, le 3 juillet 2025

Quel chantier !

Cette année, Donald Trump a exercé une pression inédite sur la Fed, et son président, Jerome Powell. Jusqu’à aller personnellement inspecter la rénovation du siège de la Fed – dont il a dénoncé les surcoûts.

Chantier de rénovation du siège de la Fed, le 24 juillet 2025

Next time in Moscow ?

C’était leur première rencontre depuis 2019. En Alaska, Donald Trump a déroulé le tapis rouge à Vladimir Poutine dans l’espoir d’avancer sur le chemin de la paix en Ukraine. Bilan de la séquence : une victoire diplomatique pour le chef du Kremlin, et peu d’avancées dans les négociations.

Anchorage (Alaska), le 15 août 2025

Bataille navale

En septembre, l’armée américaine a lancé une campagne de bombardements dans le Pacifique et les Caraïbes contre des bateaux accusés de transporter de la drogue en direction des Etats-Unis. Selon un bilan de l’administration Trump au 22 décembre, 29 frappes ont été effectuées, tuant au moins 105 personnes.

Images publiées par la Maison Blanche

Vous ne partiriez pas en vacances avec eux

Le 3 septembre, Xi Jinping a accueilli, à Pékin, Vladimir Poutine et Kim Jong Un, pour une commémoration des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une démonstration de force en forme de défi à l’Occident.

Pékin, le 3 septembre 2025

Panne à l’ONU

La 80ème édition de l’Assemblée Générale des Nations Unies a été marquée par les blocages. Celui de Donald Trump dans l’escalator, et celui d’Emmanuel Macron dans les embouteillages. A l’image d’une institution qui peine à faire émerger des solutions.

Siège de l’ONU (New York), le 23 septembre 2025

Allo ? Oui on a un peu débordé du coloriage

Le 9 septembre, des avions israéliens ont visé des dirigeants du Hamas à Doha. Une attaque inédite sur le sol d’un proche allié des Etats-Unis. En visite quelques semaines plus tard à la Maison Blanche, Benjamin Netanyahou a été contraint par Donald Trump de présenter ses excuses à l’émir du Qatar.

Bureau Ovale, le 29 septembre 2025. Source : Maison Blanche

Je pars mais je reste

Le 6 octobre, Sébastien Lecornu présente sa démission, à peine quelques heures après avoir nommé son gouvernement. Il est renommé dans la foulée par Emmanuel Macron, et parvient finalement à éviter la censure. Mais un peu plus de deux mois plus tard, le Premier ministre n’est toujours pas parvenu à faire voter un budget. Une loi spéciale a été adoptée par le Parlement le 23 décembre. Les discussions budgétaires reprendront à la rentrée.

Matignon, le 6 octobre 2025

La capitale de la finance a élu un socialiste

Les démocrates ont une nouvelle tête d’affiche : Zohran Mamdani, 34 ans, socialiste revendiqué, élu début novembre maire de New York. Après une campagne axée sur le coût de la vie, il a remporté l’élection avec 50.4% des voix. Wall Street, de son côté, a joué la carte de l’apaisement, promettant de travailler avec lui, alors qu’il s’est dit favorable à des hausses d’impôts sur les plus aisés et les entreprises pendant sa campagne.

New York, le 4 novembre 2025

Le son d’un cessez-le-feu

Deux ans après l’attaque du 7 octobre 2023, et sous la pression de Donald Trump, Israël et le Hamas ont accepté un cessez-le-feu le 10 octobre. Deux jours plus tôt, Marco Rubio interrompait une réunion pour transmettre une note au président indiquant qu’un cessez-le-feu était "très proche".

Marco Rubio et Donald Trump à la Maison Blanche, le 8 octobre 2025

On ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs

Rénovation du bureau Ovale, galerie des portraits, bétonisation du Rose Garden… Donald Trump transforme la Maison Blanche à son image. Le dernier chantier est le plus impressionnant : la construction d’une immense salle de bal, pour laquelle il a fallu… raser l’aile Est du bâtiment historique au bulldozer.

Aile Est de la Maison Blanche

Tout ça pour ça

Nouveau record pour les Etats-Unis qui nous ont offert en 2025 un shutdown de 43 jours. Les démocrates refusaient de voter la réouverture tant que les Républicains ne prolongeaient pas les subventions de santé de l’Obamacare. Bilan de la séquence : ils n’ont rien obtenu et un nouveau shutdown est probable à la fin du mois de janvier.

Le speaker de la Chambre, Mike Johnson, au Capitole le 20 octobre 2025

Pour terminer en musique

Parce que Zonebourse s’ennuierait sans lui, terminons avec Donald Trump et son pas de danse sur YMCA, la musique par laquelle se conclut tous ses meetings.

Lors d’un meeting à Mount Pocono (Pennsylvanie), le 9 décembre 2025

